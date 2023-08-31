Ці знімки є візуальним підтвердженням того, що було уражено чотири російські літаки Іл-76.

У мережі показали нові супутникові знімки Псковського військового аеродрому "Крести" в Росії, який піддався атаці безпілотників в ніч на 30 серпня.

Ці знімки є візуальним підтвердженням того, що було уражено чотири російські літаки Іл-76. При цьому два з них згоріли повністю, а ще два російських Іл-76, ймовірно, отримали серйозні пошкодження.

Фото були опубліковані OSInt-дослідником М.Т. Андерсон на сторінці в соціальній мережі Х, раніше відомій як Twitter.

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Атака дронів на військовий аеродром у Пскові - деталі

У ніч на 30 серпня у районі Псковського аеродрому прогриміли вибухи.. Повідомлялося, що на аеродромі горіли літаки Іл-76.

В українській розвідці повідомили, що на аеродромі Пскова в результаті нічної атаки повністю знищено чотири транспортні літаки Іл-76, і ще кілька одиниць Іл-76 отримали пошкодження.

Росіяни стягнули більшість систем ППО на лінію фронту, що створює унікальну можливість для прокладки маршрутів в РФ для наших дронів.

"На мою думку, дрони в Псков залітали не через територію Білорусі, а обійшли ламаним маршрутом, такою собі змійкою, і це були саме дрони-камікадзе. На території Білорусі є дуже багато білоруської ППО, яка об'єднана в єдину систему так званої Союзної держави. Відповідно, не можна вважати, що територія Білорусі, там де могли літати наші дрони, для російських зенітників суцільна біла пляма. До того ж більшість систем ППО росіяни стягнули, щоб прикривати свої війська поблизу лінії фронту", - заявив військовий експерт Defence Express Іван Кірічевський.

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