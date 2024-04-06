Таким чином українські захисники нагадали окупантам, що їм не місце на нашій землі.

Екіпаж БпЛА одного з підрозділів 124 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ розмістив Державний прапор України на окупованій території лівого берега Дніпра, що у Херсонській області. Про це повідомила пресслужба бригади.

"Робота екіпажу БпЛА одного з наших підрозділів. Ворог завжди повинен пам'ятати, що йому нічого робити на нашій землі, тож ми щодня йому нагадуємо про це "подарунками", а також й наочно", - написали у повідомленні.

Український прапор було розміщено за допомогою двох безпілотників Мавік-3 пілотами з позивними "Електронік", "Гітарист", "Скіп" та "Пірат".

Український прапор під час війни

Як писав УНІАН, нещодавно українські захисники встановили державний прапор над позицією росіян біля Бахмута. Відомо, що між Курдюмівкою і Озорянівкою, що біля Бахмута, досі перебувають загарбники.

"Та попри це аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Помста" підняли там український стяг", - йдеться у повідомленні.

Також повідомлялось, що українські військові прилетіли на гелікоптерах до хлопчика, який завжди приходив на поле з українським прапором, коли бачив їх у небі. Таке відео довело українців до сліз.

"Цей хлопчик завжди зустрічав пролітаючі вертольоти з прапором, бажаючи їм удачі і повернення живими. Одного разу вони приземлилися перед його будинком", - повідомив у мережі користувач Alex Bond.

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