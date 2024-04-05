Дитина чекала їх на полі із прапором.

Українські військові на гелікоптерах прилетіли до хлопчика, який завжди розмахував прапором України, побачивши їх у небі.

Зворушливе відео оприлюднив у мережі користувач Alex Bond. "Цей хлопчик завжди зустрічав пролітаючі вертольоти з прапором, бажаючи їм удачі і повернення живими. Одного разу вони приземлилися перед його будинком", - написав він у мікроблозі X (раніше Twitter).

На відео можна побачити, як один гелікоптер сідає неподалік будинку, біля якого дитина розмахує українським прапором. Незабаром з нього виходить військовий із пакунком у руках,віддає його дитині та повертається назад.

Відео завершується тим, що військові відлітають, а хлопчик махає їм із прапором у руці.

Війна в Україні: останні новини

Як відомо, російські загарбницькі війська щодня вбивають та травмують мирних людей в Україні. За останніми даними дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, з початку повномасштабної війни загинула вже 501 дитина, ще майже тисяча - постраждали. Реальні цифри ще більші.

Крім того, окупанти викрадають та віддають на всиновлення українських дітей. Також відомо, що дітей незаконно вивозять до Білорусі. Минулої весни Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна через незаконну депортацію дітей.

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