Вони були в так званій "сірій зоні"

Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" підняли над населеними пунктами Шабельне, Піщане та Дегтярне синьо-жовтий стяг.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України в Telegram. За словами відомства, йдеться про "сіру зону", поряд з кордоном РФ.

"Ці населені пункти на Харківщині знаходяться поблизу державного кордону з РФ у так званій "сірій зоні", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що територія зруйнованих сіл щільно замінована, а через постійні ворожі обстріли непридатна для проживання.

Прикордонники зазначають, що контролюють місцевість та таким чином нагадують ворогу, що це українська земля, і йому тут не місце.

Україна підняла прапор у "Бударках"

В листопаді 2023 році українські прикордонники також підняли український прапор у пункті пропуску "Бударки" на кордоні з Російською Федерацією.

Тоді ДПСУ повідомляла, що прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон", не зважаючи на постійні обстріли, зайшли на територію автомобільного пункту пропуску "Бударки", що на Харківщині, та підняли синьо-жовтий стяг на найвищу в околиці вежу.

В ДПСУ зазначають, що даний пункт пропуску розташований безпосередньо на державному кордоні та не працює з моменту повномасштабного вторгнення РФ.

Пункт пропуску Бударки розташований у Харківській області на кордоні з Росією. З російського боку в Бєлгородській області на кордоні розташований пункт пропуску "Тішанка".

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