Стяг підняли за допомогою БПЛА та закріпили на водонапірній башті, що у 15 метрах від позиції окупантів.

Українські захисники встановили державний прапор практично над позиціями російських окупантів поблизу Бахмута. Про це повідомили у Державній прикордонній службі, зазначаючи, що між Курдюмівкою і Озорянівкою, що поблизу Бахмута, досі перебувають загарбники.

"Та попри це аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Помста" підняли там український стяг", - мовиться у повідомленні до відео з закріпленим на башті прапором.

За словами військового з підрозділу "Фенікс" бригади Гвардії наступу "Помста" на псевдо "Пан", командир підрозділу побачив схоже відео в інтернеті, йому сподобалось і поставив задачу бійцям.

"Ми почали думати, як це правильно зробити. Оскільки ми – аеророзвідка, в нас ударні БПЛА, розвідувальні, то вирішили, що це буде найпростіше за допомогою БПЛА. Розвідники визначили місце, де буде нейкраще - між Кудрюмівкою і Озорянівкою. Вирішили на водонапірну башту великою "пташкою" - "Вампіром" зробити це під прикриттям мавіків, щоб ніхто не збив "пташку", не стріляв", - розповів військовий.

Він зазначив, що попередньо проведи підготовку - два дні тренувались на полігоні.

"Вирішили взяти на магніт флагшток, щоб прапор не висів, а щоб наш державний символ стояв там красиво. Це державний прапор і на ньому символіка нашого підрозділу. Ми вирішили якось відмітити свій підрозділ на території ворога", - зазначив "Пан".

Після цього обрали кращий для операції час, коли противник найменш пильний.

"Поставили. Це високий об’єкт, його видно і з наших позицій, і з тилових позицій ворога. Видно здалеку. І сусідам видно нашим. Зразу телефонували, сказали, що хорошо робота, що ворог буде здивований зранку. Так і вийшло. Ворог дуже здивований. Зараз думають, як це сталося. Де башня ця – поряд підвал, ворог сидить у підвалі. Там метрів за 15 від нього", - зауважив військовий.

За його словами, прапор охороняють, чергують наші військові, щоб ніхто не поліз, не наблизився.

Підняття українських прапорів - ініші випадки

На початку лютого українські військовослужбовці підняли державний прапор України у Кринках на лівому березі Херсонській області. Прапор встановили бійці 36-ої окремої бригади морської піхоти. Видання DeepState зазначило, що цей вчинок заперечує російську пропаганду та принижує командувача Повітряно-десантних військ РФ генерал-полковника Михайла Теплинського, який відповідає за угруповання військ "Дніпро". Зауважувалось, що московити у своїй пропаганді стверджують постійно, що Кринки знаходяться під їх контролем і вони всіх відкинули за Дніпро. "Але бійці 36-ї ОБрМП так не вважають", - наголосили у виданні.

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