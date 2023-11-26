За його словами відео не містять "чутливої інформації".

Відео і фото роботи української ППО 25 листопада, які оприлюднили західні ЗМІ, не містили "чутливої інформації", заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Я бачив відео, там немає нічого такого, що могло б викликати занепокоєння. Робота ППО показується, і командувач Повітряних сил у себе у Telegram-каналі інколи дякує нашим захисникам і показує відео. Якщо там немає чутливої інформації, тобто звідки вилітають ракети, локації засобів протиповітряної оборони, то страшного нічого немає. Тому претензій особливих до цього немає", - сказав речник.

Ігнат пояснив, що чутлива інформація - це коли на відео або фото видно місце пуску зенітної ракети.

Відео дня

"Противник може це ж саме відео мати з кількох точок, і на перехресті цих точок можна безпомилково визначити, звідки саме здійснювався пуск", - додав Ігнат.

Атака дронів на Київ

Вночі 25 листопада окупанти влаштували чергову атаку дронів на Київ. Начальник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в ефірі телемарафону повідомив про знищення понад 40 повітряних цілей силами ППО.

Російські окупати під час атаки дронів на Київ використали "шахеди" чорного кольору. Чорний колір, можливо, використали для того, щоб ускладнити роботу української ППО.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що тієї ночі російські окупанти випустили по Україні рекордну кількість ударних БПЛА "Shahed". Усього зафіксовано пуски близько 75 "шахедів" з яких 71 вдалося знищити.

Вже згодом Західні ЗМІ злили у своєму матеріалі "заборонені" кадри роботи ППО, які відбивали хвилю "чорних шахедів" РФ. За даними УНІАН, з високою часткою ймовірності, ЗМІ показали в дії ультрасучасні системи Skynex або Skyranger.

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