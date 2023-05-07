Він підкреслює, що головне зараз – це "передгрозова тиша" та накопичення зброї.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголошує, що публічна дискусія між очільником приватної військової компанії "Вагнер" Євгеном Пригожиним, лідером Чечні Рамзаном Кадировим та міністром оборони Росії Сергієм Шойгу – це відволікання уваги.

"Образлива публічна дискусія в "спец/трикутнику" Пригожин–Кадиров–Шойгу за мовчазної співучасті Суровікіна (командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін - УНІАН) взагалі не потребує обговорення… Це аж ніяк не про війну/Бахмут/оперативний стан, а лише про примітивне відволікання уваги", - написав він на своїй сторінці у Twitter.

Він підкреслив, що головне зараз – це "передгрозова тиша", накопичення зброї та руйнування російського тилу.

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Вихід "Вагнера" з Бахмута

5 травня Пригожин повідомив, що "вагнерівців" покинуть Бахмут 10 травня через катастрофічну нестачу снарядів, а їх замінять TikTok-війська Кадирова.

7 травня в мережі з'явилось звернення Кадирова до Путіна з проханням відправити його бойовиків в Бахмут.

Однак згодом Пригожин, схоже, передумав покидати позиції. Він заявив, що йому обіцяли надати все необхідне й навіть виділили російського генерала Сергія Суровікіна.

Подоляк раніше повідомляв, що Пригожин не має фінансування з державного бюджету Росії, а також більше не отримує ресурси через Міністерство оборони Росії.

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