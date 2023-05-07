Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголошує, що публічна дискусія між очільником приватної військової компанії "Вагнер" Євгеном Пригожиним, лідером Чечні Рамзаном Кадировим та міністром оборони Росії Сергієм Шойгу – це відволікання уваги.
"Образлива публічна дискусія в "спец/трикутнику" Пригожин–Кадиров–Шойгу за мовчазної співучасті Суровікіна (командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін - УНІАН) взагалі не потребує обговорення… Це аж ніяк не про війну/Бахмут/оперативний стан, а лише про примітивне відволікання уваги", - написав він на своїй сторінці у Twitter.
Він підкреслив, що головне зараз – це "передгрозова тиша", накопичення зброї та руйнування російського тилу.
Вихід "Вагнера" з Бахмута
5 травня Пригожин повідомив, що "вагнерівців" покинуть Бахмут 10 травня через катастрофічну нестачу снарядів, а їх замінять TikTok-війська Кадирова.
7 травня в мережі з'явилось звернення Кадирова до Путіна з проханням відправити його бойовиків в Бахмут.
Однак згодом Пригожин, схоже, передумав покидати позиції. Він заявив, що йому обіцяли надати все необхідне й навіть виділили російського генерала Сергія Суровікіна.
Подоляк раніше повідомляв, що Пригожин не має фінансування з державного бюджету Росії, а також більше не отримує ресурси через Міністерство оборони Росії.