Флемінг також стверджує, що російський народ зараз починає розуміти проблеми, викликані тим, що він називає "війною вибору" Путіна.

Україна переламує ситуацію на війні проти "виснажених" російських сил. Армія РФ перебуває у виснаженому стані, а всі її попередні досягнення перетворюються на поразки.

Відповідну заяву глави Центру урядового зв'язку Великобританії (GCHQ) Джеремі Флемінга буде озвучено у вівторок в мозковому центрі Rusi. Витяги з промови оприлюднили BBC.

"Зрозуміло, що сміливі дії України на полі бою і в кіберпросторі змінюють ситуацію", - відзначить Флемінг.

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За його словами, рішення президента РФ Путіна виявилися помилковими через нічим не обмежену владу. Він взяв участь у "стратегії високих ставок", яка зазнала краху через низку помилок.

Також Флемінг вважає, що попри ракетні удари по цілях по всій Україні 10 жовтня, у Москви закінчуються боєприпаси, а недавня мобілізація була демонстрацією безвиході російського президента, яка призведе до його критики і подальшої ізоляції Росії.

"Ми знаємо-і російські командири знають-що їх запаси і боєприпаси закінчуються", - йдеться в доповіді.

Крім того, за його словами, витрати Росії на війну в Україні - як з точки зору втрати людей, так і з точки зору втрати техніки - є "приголомшливими", оскільки попередні досягнення зведені нанівець.

"За відсутності ефективних внутрішніх викликів, його процес прийняття рішень виявився помилковим. Це стратегія високих ставок, яка призводить до стратегічних помилок в судженнях", - відзначить глава GCHQ.

Флемінг також стверджує, що російський народ зараз починає розуміти проблеми, викликані тим, що він називає "війною вибору" Путіна.

"Вони (росіяни - ред.) бачать, наскільки сильно Путін помилився в оцінці ситуації", - скаже він. - "Вони тікають від призову, розуміючи, що більше не зможуть подорожувати. Вони знають, що їх доступ до сучасних технологій і зовнішніх впливів буде різко обмежений".

Нагадаємо, як писав УНІАН, у своєму виступі в березні Флемінг сказав, що розвідка показала, що деякі російські солдати в Україні відмовилися виконувати накази, саботували власну техніку і випадково збили один з власних літаків.

Війна в Україні

Наразі триває контрнаступ Сил оборони України.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня ЗСУ пішли в наступ на півдні. Українські бійці прорвали першу лінію оборони росіян в Херсонській області.

Після звільнення Лиману стало відомо, що ЗСУ наближаються до Кремінної в Луганській області. На шляху до цього важливого пункту українська армія звільнила село Торське.

ЗСУ за останню добу відбили атаки противника в районі чотирьох населених пунктів, підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння і військової техніки, а також 4 ЗРК противника.

Загальний бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 62 тис.870 осіб, з яких 370 знищено за минулу добу.

Раніше в Міноборони Британії заявили, що російським окупаційним військам необхідно продемонструвати хоч якийсь успіх у війні в Україні. Через це загарбники наполегливо намагаються взяти Бахмут силами ПВК "Вагнера" і ув'язнених.

Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що активна фаза війни в Україні точно не закінчиться до католицького Різдва, яке святкується 25 грудня. Водночас він не виключає, що до Різдва на якийсь час може знизитися інтенсивність бойових дій, проте важкі бої продовжаться.

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