Українські воїни за добу відбили десятки ворожих атак.

Упродовж минулої доби, 2 квітня, російські загарбники в Україні зазнали провалів на низці напрямків.

Супротивники зосередили головні зусилля на тому, щоб вести наступ на Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському та Лиманському напрямках і там понад 70 раз невдало атакували захисників нашої держави, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook. У Генштабі додали, що в епіцентрі бойових дій знаходяться Авдіївка, Мар’їнка й Бахмут.

За даними Генштабу, супротивники безуспішно намагалися наступати на Лиманському напрямку біля Верхньокам’янського та Білогорівки.

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Вороги на Бахмутському напрямку не припиняють намагатися повністю захопити Бахмут, наші воїни відбили понад 20 атак з боку супротивника. Крім того, провальні атаки супротивників були біля Іванівського.

Росіяни на Мар’їнському та Авдіївському напрямку намагалися наступати, але не мали успіхів, біля Мар’їнки, Авдіївки та Первомайського.

Ситуація на фронті в Україні - сьогодні це варто знати

Увечері 2 квітня Генштаб ЗСУ повідомляв, що ворог продовжив зосереджувати головні зусилля на том, щоб вести наступ на Авдіївському, Бахмутському, Мар'їнському й Лиманському напрямках. За добу українські воїни відбили понад 50 атак з боку супротивника.

Раніше речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський повідомив, що на Донецькому напрямку наші воїни відбили деякі позиції загарбників та почали облаштовувати їх для оборони.

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