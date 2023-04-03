Упродовж минулої доби, 2 квітня, російські загарбники в Україні зазнали провалів на низці напрямків.
Супротивники зосередили головні зусилля на тому, щоб вести наступ на Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському та Лиманському напрямках і там понад 70 раз невдало атакували захисників нашої держави, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook. У Генштабі додали, що в епіцентрі бойових дій знаходяться Авдіївка, Мар’їнка й Бахмут.
За даними Генштабу, супротивники безуспішно намагалися наступати на Лиманському напрямку біля Верхньокам’янського та Білогорівки.
Вороги на Бахмутському напрямку не припиняють намагатися повністю захопити Бахмут, наші воїни відбили понад 20 атак з боку супротивника. Крім того, провальні атаки супротивників були біля Іванівського.
Росіяни на Мар’їнському та Авдіївському напрямку намагалися наступати, але не мали успіхів, біля Мар’їнки, Авдіївки та Первомайського.
Ситуація на фронті в Україні - сьогодні це варто знати
Увечері 2 квітня Генштаб ЗСУ повідомляв, що ворог продовжив зосереджувати головні зусилля на том, щоб вести наступ на Авдіївському, Бахмутському, Мар'їнському й Лиманському напрямках. За добу українські воїни відбили понад 50 атак з боку супротивника.
Раніше речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський повідомив, що на Донецькому напрямку наші воїни відбили деякі позиції загарбників та почали облаштовувати їх для оборони.