Основних причин щонайменше дві, але основну роль у зміні тактики росіян відіграє погода.

Минулої доби російські війська не досягли жодних підтверджених успіхів у Бахмуті та його околицях. Темпи наступів значно знизилися.

Як зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), нещодавно в районі Бахмута випав сильний сніг, і погодні умови могли уповільнити просування росіян у місті.

За даними Генштабу, російські війська продовжували штурм самого Бахмута та вели безуспішні наступальні операції біля Богданівки та Іванівського. Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що в районі Бахмута відбулося 25 бойових зіткнень, а темпи російського штурму продовжують знижуватися порівняно з двотижневою давниною. Череватий також заявив, що окупанти продовжують перегрупування в районі Бахмута, в ISW вважають, що російські сили можуть збільшити темп наступу в Бахмуті та навколо нього, залучивши більше сил.

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Водночас російські "воєнкори" стверджували, що бойовики ПВК "Вагнер" вели штурмові дії в південній і північній частинах Бахмута і поступово проривають українську оборону в південній і південно-західній частинах міста. За версією росіян, найманці "Вагнера" продовжують просуватися до центру Бахмута і займають позиції за 200-250 метрів від будівлі Бахмутської міськадміністрації. Один з російських "воєнкорів" заявив, що російські сили, які діють у Бахмуті, стали байдужими до смерті своїх товаришів.

Різке похолодання на Донбасі

Як відомо, минулого тижня українців зустріли заморозки, нова "лавина" снігу та рясні дощі. Особливо сильно мороз вдарив по Бахмуту. Напередодні Збройні сили України показали, в яких умовах змушені обороняти незламне місто-фортецю Бахмут через різку зміну погодних умов в Україні.

Перед цим різке похолодання в Україні вже зацінили українські прикордонники під Бахмутом. Вони іронічно відзначили, що погодка стала просто "клас", проте потішили українців гарним настроєм, який змогли зберігти попри сніг та дощ.

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