Ворог зазнав поразки та відійшов із втратами.

Українські прикордонники відбили штурм російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Державної прикордонної служби. "Прикордонники знешкодили 26 окупантів на Бахмутському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, учора зранку російські окупанти спробували прорвати рубіж оборони, який утримує один з підрозділів Держприкордонслужби.

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"Прикордонники витримали удар та вогнем зі стрілецької зброї та гранатометів зупинили просування штурмовиків", - йдеться у повідомленні.

Також, за допомогою артилерії та мінометів, оборонці кордону вели бій з піхотою противника.

"Ворог зазнав поразки та відійшов із втратами: 9 вбитих, та орієнтовно 17 поранених", - сказано у повідомленні.

Ситуація в Бахмуті

Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Там тривають важкі бої.

Окупанти намагаються захопити Бахмут впродовж останніх місяців, однак воїни героїчно захищають українську фортецю. У надії змінити ситуацію окупанти, для яких ця операція вже коштувала забагато, намагаються обійти місто та, за словами військових експертів, вдаються до спроб видавлювання українських військ.

Як констатувала служба розвідки Німеччини, успіх окупантів на Бахмутському напрямку може обернутися справжньою катастрофою для України, адже це дозволить росіянам просунутися далі вглиб України.

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