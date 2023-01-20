На всій території України є підвищена загроза авіаційних та ракетних ударів по цивільних об'єктах.

За добу противник завдав 9 ракетних та 23 авіаційних удари, повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

"Противник завдав протягом минулої доби 9 ракетних і 23 авіаційних удари та здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На всій території України є підвищена загроза авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах. Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському - обороняється", - йдеться у повідомленні.

Тим часом на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. "Втім, під виглядом спільних з білоруссю навчань, росія нарощує авіаційне угруповання. Ворог обстріляв з артилерії райони Тимофіївки Сумської області та райони 10 населених пунктів на Харківщині.

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На Куп'янському напрямку обстріляно райони 9 населених пунктів Харківської області, а також Новоселівське на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог обстріляв із усіх наявних вогневих засобів райони 6 населених пунктів та Серебрянського лісництва Луганської області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Соледар, Бахмут та райони ще 8 населених пунктів Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили райони 8 населених пунктів на Донеччині. На Новопавлівському напрямку противник обстріляв райони 5 населених пунктів Донецької області.

На Запорізькому напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали понад 20 населених пунктів. На Херсонському напрямку окупанти обстріляли, зокрема, Качкарівку, Республіканець, Тягинку, Іванівку, Новотягинку, Токарівку, Інгулець, Херсон, Благовіщенське та Розлив.

Війна в Україні - актуальне

Тривають жорстокі бої за Соледар і Бахмут. Як зауважили напередодні у Білому домі, російські окупаційні війська не мають повного контролю над жодним із цих міст. Контроль над Соледаром, за оцінкою американської розвідки, залишається спірним.

Зараз в районі Бахмута в окупантів спостерігається тактика спроб видавлювання українських військ, пояснив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп. Він допускає, що ворог може розширити цю тактику на великі ділянки фронту.

Напередодні ЗСУ зафіксували у Чорному морі 11 бойових кораблів РФ з сумарним залпом у 40 ракет "Калібр", що опосередковано може вказувати на підготовку Росією до завдання нових ударів по Україні.

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