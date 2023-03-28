Внаслідок атаки дронами пошкоджено адміністративну будівлю.

Цієї ночі російські окупанти завдали чергового удару по містах України, використовуючи дрони-камікадзе. 12 БПЛА виявили та знищили над Києвом, уламки одного з них пошкодили нежитлову будівлю у Святошинському районі столиці.

Як розповіли в ДСНС, у 3-х поверховій адміністративній будівлі відбулося руйнування будівельних конструкцій на площі 200 квадратних метрів.

"Також виникла пожежа у двох осередках, загальною площею 70 кв.м, яку вогнеборці оперативно ліквідували. На місці події загалом працювало 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 50 особового складу", – йдеться в повідомленні.

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В МВС та ДСНС також показали фото з місця, на яких можна побачити масштаб руйнувань.

Нічна атака по Україні 28 березня - що варто знати

Ввечері 27 березня 2023 року в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Незабаром вибухи прогриміли в Оболонському і Святошинському районах Києва, Дніпропетровській області.

За уточненими даними Генштабу, було запущено 15 ударних дронів і українські сили знищили 14 з них. 12 дронів було виявлено і знищено над столицею. Внаслідок падіння виникло загоряння в нежитловій будівлі у Святошинському районі. Ще три дрони було запущено по Дніпропетровській області. З них два збито, ще один влучив у приватне підприємство.

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