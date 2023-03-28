Внаслідок влучання сталася сильна пожежа.

У Дніпропетровській області вночі збито два дрони "Shahed", ще один влучив у приватне підприємство, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

Зокрема, вночі ворог атакував Днiпропетровщину дронами.

"Два безпiлотники вiйськовi з повiтряного командування "Схiд" знищили. Ще один - поцiлив по приватному пiдприємству у Днiпрi. Там сталася сильна пожежа. Вогонь охопив 4 тис кв метрiв", - повідомив Лисак.

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У зв'язку з цим, кiлька годин українські рятувальники приборкували полум'я і загоряння вже загасили.

"Минулося без постраждалих. Це - головне. Бо люди - то наша найбільша цінність", - наголосив Лисак.

Атака РФ дронами 27 березня – що відомо

Ввечері 27 березня 2023 року в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Вибухи прогриміли в Оболонському і Святошинському районах Києва та у Дніпропетровській області.

Внаслідок падіння уламків БПЛА в Святошинському районі виникло загоряння в нежитловій будівлі. Пожежа ліквідована. За уточненими данними - без жертв.

Українські захисники вночі знищили 14 з 15 ударних дронів "Shahed", запущених Російською Федерацією. Cилами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено 12 "Шахедів" під час нічної повітряної атаки РФ.

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