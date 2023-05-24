Експерти вважають, що спецоперація російських добровольців триває.

Бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" виконують в Бєлгородської області Російської Федерації ті завдання, які перед собою поставили. Хоча вони могли повернутися ближче до кордону з Україною.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни нагадали, що російська влада завершила "контртерористичну операцію" в області і заявила, що змогла відсунути "ДРГ" до кордону. У свою чергу губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков закликав жителів області не повертатися і почекати стабілізації ситуації.

"Станом на 23 травня російські сили, ймовірно, відтіснили сили РДК і ЛСР, принаймні, до прикордонного селища Козинка і, можливо, за межі території Росії", - йдеться у звіті Інституту.

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Крім того, в мережі з'явилися кадри, що росіяни нібито повернули контроль над Козинкою і прикордонним пунктом. При цьому експерти припустили, що добровольці, які виступили проти режиму Путіна, не утримують позиції в селищі, хоча стверджували 23 травня, що операція триває.

Також аналітики не знайшли підтвердження заяв РФ про те, що це українські сили перейшли кордон між Харковом і Бєлгородом.

"Російський інформаційний простір в значній мірі гіперфіксовано на передбачуваних цілях рейдів і на відповідних діях Росії", - підсумували експерти.

Ситуація в Бєлгородській області РФ - що відомо

22 травня 2023 року россійські добровольці, які воюють на боці України, влаштували рейд в Бєлгородську область Росії. Українські розвідники вказали, що на території РФ діють росіяни.

Самі ж бійці заявили, що проводять операцію з метою створити демілітаризовану зону між Росією та Україною, ліквідувати силовиків путінського режиму, а також показати народам Росії, що можна боротися з режимом.

Крім того, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що нібито знищено десятки бронетранспортерів MaxxPro. Пізніше бійці показали броню та натякнули на брехню чиновника.

У свою чергу міністр оборони РФ Сергій Шойгу відзвітував про знищення понад 70 "диверсантів", а також автомобільної та бронетанкової техніки.

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