Йдеться про Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський.

Російські окупанти ведуть наступальні дії на чотирьох напрямках.

"Противник веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках - обороняється", - йдеться у зведенні Генштабу станом на 6:00.

За даними Генштабу, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка наразі без суттєвих змін, а наступальних угруповань противника не виявлено.

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Водночас зазначається, що з мінометів та артилерії ворог продовжує обстрілювати райони населених пунктів неподалік лінії фронту та на кордоні з РФ.

Війна в Україні: головні новини

Окупанти зосереджуються на боях за Донбас, не рахуючись з втратами. 29 січня ЗСУ відбили нові атаки ворога на Бахмут. Перш за все, штурми на Донецькому напрямку спрямовані на відволікання українських сил від підготовки до контрнаступу, вважає Інститут вивчення війни. Однак противник, ударами по Вугледару, бажає також відсунути ЗСУ подалі від Кримського "коридору".

24 січня президент Володимир Зеленський заявив, що РФ готується до реваншу і накопичує сили. За його словами, очевидно, що загарбники мають програти.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький поділився, що на весну і початок літа заплановано великий новий ворожий наступ.

Зеленський наголосив, що Росія сподівається затягнути війну. "Отже, ми маємо зробити час нашою зброєю. Маємо пришвидшити події, пришвидшувати постачання і відкриття нових потрібних збройних опцій для України", - сказав він.

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