Україна все ще має потребу у системах раннього виявлення безпілотників, зазначила керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня.

Російські окупанти під час нічної атаки на Одещину іранськими дронами-камікадзе використали особливості морського рельєфу.

Про це керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі інформаційного телемарафону. "Ворог вишукує нову тактику і може вдаватися до будь-яких хитрощів, щоб обійти протиповітряну оборону. Так сталося і цього разу", - сказала вона.

Використовуючи особливості запуску "Шахедів", вони намагалися використати особливості рельєфу узбережжя та прибережної зони, зокрема, пуск дронів на дуже малій відстані від води, вони йшли понад морем. "Це, як правило, ускладнює виявлення таких цілей системами протиповітряної оборони", - зазначила Гуменюк.

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Також вона заявила, що робота протиповітряної оборони під час нічної атаки розпочалась майже одночасно з отримання сигналу, але пріоритет був відданий початку бойової роботи, тому сповіщення населення про повітряну загрозу відбулось вже після перших вибухів.

Також Гуменюк додала, що в Україні все ще є потреба у системах раннього виявлення таких цілей, адже це дозволить виявляти такі дрони-камікадзе на дальніх рубежах, коли вони тільки починають свій старт.

Атака дронами - що треба знати про ситуацію в Одеській області

Росіяни вже не раз атакували дронами регіон, є жертви, руйнування й постраждалі.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 4 квітня російські окупанти атакували Одесу та Одеський район ударними безпілотниками. З 17 запущених "Шахед-131/136" було збито 14. На жаль, було влучання у підприємство, виникла пожежа.

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