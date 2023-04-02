Наєв пояснив, як окупанти намагаються обирати час для атак.

Російські загарбники постійно змінюють маршрути руху безпілотних літальних апаратів типу "Shahed", щоб уникнути української протиповітряної оборони.

Про це розповів командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляється на сторінці Командування у соціальній мережі Facebook. Такі БПЛА є малошвидкісними цілями і для їх ураження необхідно застосовувати великокаліберні кулемети, вони більш ефективні, розповів він.

"Відповідно й вони, для того, щоб уникнути ураження та виконати своє завдання, постійно змінюють маршрути. Іноді літають колами, заходять з одного боку, пролітають, потім знову повертаються. Тобто, весь час намагаються уникнути наших засобів протиповітряної оборони", - пояснив Наєв.

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Оскільки кожен квадратний метр прикрити неможливо, військові намагаються розставляти мобільні вогневі групи та зенітні комплекси ППО на таких відстанях, щоб страхувати один одного, додав він.

Командувач підкреслив, що окупанти намагаються обирати час, коли українські захисники "мають бути втомлені", однак вони перебувають у постійній бойовій готовності.

Росія атакує Україну іранськими дронами - останні новини

Як відомо, російські загарбники систематично використувають БПЛА типу "Shahed" під час атак по Україні.

Під час атаки 27 березня вони випустили 13 "Shahed-136/131", розвідувальний БпЛА "Гранат-4" та дві КАБ. У столиці ППО збила 12 з них.

Нещодавно українські "мисливці за дронами" показали, що всередині у цих безпілотників.

За даними ЗМІ, нещодавно Іран представив ударний БПЛА "Shahed-191", оснащений мобільною системою запуску.

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