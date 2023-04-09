Цей БПЛА нібито може з високою точністю вражати цілі боєголовкою масою 50 кілограмів.

Іранські сили тестують новий дрон-камікадзе Me'raj-532 дальністю дії до 450 км, пише агентство Tasnim News.

За словами військових КВІР, новий БПЛА вже пройшов успішні випробування.

Me'raj-532 оснащений поршневим двигуном і може долати відстань у 450 кілометрів в одному напрямку.

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Безпілотник може злітати з транспортного засобу, має практичну "стелю" у 12 тисяч футів і може перебувати в повітрі до трьох годин. Цей БПЛА нібито може з високою точністю вражати цілі боєголовкою масою 50 кілограмів.

Повідомляється також, що дрон можна легко і швидко зібрати і підготувати до польоту, що робить його оптимальним варіантом для швидкого реагування.

Іранські дрони-камікадзе на війні проти України - що відомо

Російські окупанти почали застосовувати закуплені в Ірану дрони-камікадзе по об'єктах критичної інфраструктури у жовтні 2022 року. РФ таким чином намагалася спровокувати в країні "блекаут", проте завдяки ефективній ППО цілі ворога досягнуті не були.

Тим часом ірано-українські відносини зайшли в глухий кут. Глава МЗС Дмитро Кулеба, коментуючи поставки БПЛА Росії, в лютому 2023 року сказав, що Іран "переступив межу" і "Україна готова розірвати дипвідносини" з Тегераном відразу ж після рішення Зеленського.

Сам Іран спершу всіляко заперечував, що надає військову підтримку Росії, але через кілька місяців країна не те, що це визнала, але навіть пішла на відкрите дипломатичне і військове співробітництво з Кремлем, наприклад, у питанні розробки ядерної зброї.

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