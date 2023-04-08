Супротивник втратив сьогодні дрон Supercam, зазначили у повітряному командуванні "Південь".

Українські захисники сьогодні, 8 квітня, збили російський розвідувальний безпілотник у Миколаївській області.

Про це повідомило повітряне командування "Південь" у Facebook. "8 квітня 2023 року, близько 13.00, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено російський розвідувальний безпілотник Supercam", - йдеться у повідомленні.

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Втрати РФ в Україні - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, українські захисники протягом минулої доби ліквідували 570 російських окупантів.

За період повномасштабного вторгнення РФ в Україну знищено 533 реактивних системи залпового вогню, 292 ворожих гелікоптери, 911 крилатих ракет, 18 кораблів, 304 одиниці спеціальної техніки та 2 298 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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