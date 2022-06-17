Українські війська успішно рухаються до окупованого Херсона.
Це в інтерв'ю Фейгіну розповів радник глави ОП Олексій Арестович.
"На Херсонському напрямку ми так само активно рухаємося, як і на Ізюмському. Ну як активно... рухаємося. І у нас замиготіли фотографії, на яких видно Херсон. Це десь 15-18 км, з пагорбів видно вже", - сказав Арестович.
Він додав, що сьогодні, згідно з повідомленням Генштабу, удари завдавалися по Благодатному, Солдатському, Покровському: "А якщо противник б'є - значить є куди бити, там наші. Ну, грубо кажучи, з району Киселівки, який ближче до Херсона, приблизно... знімали цей знаменитий фотокадр, який вже розлетівся в мережі".
"Ці контрнаступальні дії з хвилини на хвилину загрожують перерости в контрнаступ. Судячи з розмаху і глибини - просування вже можна буде прирівняти до контрнаступу", - вважає Арестович.
Війна в Україні: актуальні дані
Противник зосередив зусилля на захопленні Донбасу. Окупанти продовжують наступ на Слов'янськ, триває бій в районі Краснопілля.
Аналітики з Інституту вивчення війни назвали наступальну операцію військ РФ на північ від Слов'янська провальною і вважають, що ЗСУ відновлять контрнаступ в районі Ізюма, щоб перерізати противнику шляхи постачання.
16 червня українські захисники відбили черговий штурм росіянами у напрямку Золотого.
Окупанти спробували висунутись у напрямку Василівки та Берестового. Наші воїни завдали вогневого ураження і змусили ворога тікати.
Водночас на Херсонському напрямку ворог продовжує втрачати живу силу й техніку. Українська авіація завдавала ударів по скупченнях противника в Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонщини.
ЗСУ знищили у боях вже близько 33 150 окупантів і тисячі одиниць військової техніки.
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