Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

За майже чотири місяці від початку повномасштабної війни на території України російська армія втратила вже близько 33 тис. 150 своїх бійців. Лише за останню добу ЗСУ ліквідували щонайменше дві сотні російських загарбників.

Про це повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Щодня зростають і втрати супротивника у техніці. На сьогодні знищено:

1 тис. 456 танків (за минулу добу – 7),

бойових броньованих машин ‒ 3 тис. 563 (минулої доби – 18),

734 артилерійських систем (5 за добу),

233 РСЗВ, 97 засобів ППО,

215 літаків (2 за добу),

180 гелікоптерів (1 за добу),

593 БПЛА оперативно-тактичного рівня (2 за добу),

129 крилатих ракет,

13 кораблів/катерів,

2 тис. 496 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (2 за добу),

55 одиниці спеціальної техніки.

Зазначається, що найбільших втрат за останню добу противник зазнав на Бахмутському напрямку.

За словами голови штабу оборони Британії Тоні Радакіна, стратегічно Росія програла війну проти України. Військовий припускає, що кремлівський диктатор Володимир Путін може досягти тактичних успіхів у найближчі тижні, але для цього йому вже довелося використати близько 25% потужності своєї армії.

Водночас, на думку військового експерта Олега Жданова, Путіну сьогодні немає що пред'явити російському суспільству, немає перемоги, тому диктатор "воюватиме до останнього солдата".

Вас також можуть зацікавити новини: