Окупанти продовжують наступ на Слов'янськ, триває бій в районі Краснопілля.
Про це у своєму Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
"На Слов’янському напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на продовженні наступу на Слов’янськ. Ведуть розвідку боєм в районі населеного пункту Краснопілля, бій триває. Ворог намагався взяти під повний контроль населений пункт Богородичне. Українські воїни успішно відбили штурм", - йдеться у повідомленні.
Намагаючись створити умови для розвитку наступу на місто Слов’янськ, ворог застосовує артилерію у районах Долини, Краснопілля, Дібрівного та Вірнопілля.
Ситуація у Слов'янську:
4 березня 2022 року віце-мером Словʼянська став 22-річний любитель швейцарських годинників та люксових авто.
2 травня 2022 року окупанти зганяли жителів Слов'янська у центр міста записувати відео для Путіна і ставати "живим щитом".
7 травня колона бойовиків Стрілка, була розбита силами АТО на шляху зі Слов'янська.
12 червня сили АТО в Слов'янську знищили вогневу точку снайпера, який обстрілював блокпост силовиків