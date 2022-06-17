Ворог намагався взяти під повний контроль населений пункт Богородичне, але українські воїни успішно відбили штурм.

Окупанти продовжують наступ на Слов'янськ, триває бій в районі Краснопілля.

Про це у своєму Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на продовженні наступу на Слов’янськ. Ведуть розвідку боєм в районі населеного пункту Краснопілля, бій триває. Ворог намагався взяти під повний контроль населений пункт Богородичне. Українські воїни успішно відбили штурм", - йдеться у повідомленні.

Намагаючись створити умови для розвитку наступу на місто Слов’янськ, ворог застосовує артилерію у районах Долини, Краснопілля, Дібрівного та Вірнопілля.

Ситуація у Слов'янську:

4 березня 2022 року віце-мером Словʼянська став 22-річний любитель швейцарських годинників та люксових авто.

2 травня 2022 року окупанти зганяли жителів Слов'янська у центр міста записувати відео для Путіна і ставати "живим щитом".

7 травня колона бойовиків Стрілка, була розбита силами АТО на шляху зі Слов'янська.

12 червня сили АТО в Слов'янську знищили вогневу точку снайпера, який обстрілював блокпост силовиків

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