Наголошується, що українська авіація завдавала ударів по скупченнях противника в Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонщини.

Російські окупаційні війська зазнали значних втрат на Херсонщині.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник продовжує зазнавати втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Протягом доби, у Донецькій області, воїни територіальної оборони Збройних Сил України збили вертоліт Мі-35М. Є успіхи і на Запоріжжі. На Херсонщині у ворога значні втрати у живій силі", - йдеться у повідомленні.

Українська авіація завдавала ударів по скупченнях противника в Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонщини.

На Південнобузькому напрямку ворог застосовував ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Кульбакіно, Миколаївка, Степова Долина, Мурахівка, Новопавлівське, Шевченкове, Зоря, Партизанське, Квітневе, Новогригорівка, Киселівка, Князівка, Осокорівка, Лупареве та Посад-Покровське.

Контрнаступ на Херсонщині

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українські Збройні сили здійснюють тиск на окупантів на півдні, метою якого є звільнення Херсона.

На Херсонщині українські захисники здійснюють наступ за трьома напрямками. Днями від російських окупантів було звільнено селище Таврійське.

14 червня було оприлюднено відео, яке записав український захисник в 10 км від Херсона.

За даними аналітиків Sky News, українська армія успішно просувається до окупованого Херсону. На деяких ділянках фронту українські сили досягли ударної відстані до ключових населених пунктів.

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