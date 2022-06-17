Експерти підкреслюють, що контрнаступ ЗСУ, швидше за все, буде направлений на те, щоб перерізати російські шляхи сполучення з районами Ізюма і Лиману.

Окупаційна армія Росії напередодні провела безуспішні наступальні операції на північний захід від Слов'янська, а українські Збройні сили відновили підготовку до контрнаступу на захід від Ізюма.

Як зазначати в американському інституті вивчення війни (ISW), ЗСУ вступили в бойові зіткнення з окупантами на північ і північний схід від Харкова, але поки жодна значна територія "не перейшла з рук в руки".

Як стверджують аналітики, російські війська зробили безуспішні атаки на північний захід від Слов'янська, що в Краматорському районі Донецької області, і поступово просувалися по території на південний схід від Ізюма на Харківщині. Вони не змогли захопити Долину (на трасі Е40, що веде до Слов'янська) і відійшли на раніше зайняті позиції.

При цьому українські військові обстріляли російську важку артилерію, що намагається просунутися зі сходу і північно-західної околиці Богородичного, приблизно за 25 км на південний схід від Ізюма. У зв'язку з цим, як зазначили в ISW, українські сили можуть відновити контрнаступальні операції на захід від Ізюма.

"Проросійський Telegram-канал "Рибар" заявив, що 15 червня вони встановили понтонний міст через річку Сіверський Донець приблизно за 26 км на захід від міста. Вогонь російської артилерії на захід і північний захід від Ізюма також, ймовірно, вказує на контрнаступ українських сил в цьому районі", – припускають аналітики.

Експерти підкреслюють, що контрнаступ ЗСУ, швидше за все, буде направлений на те, щоб перерізати російські шляхи сполучення з районами Ізюма і Лиману.

Тим часом війська РФ напередодні продовжували брати участь у локальних сутичках з українськими захисниками, щоб зберегти свої позиції поблизу міжнародного кордону.

Російські ЗМІ стверджували, що окупанти вели бої з українськими підрозділами в Дементіївці та Руській Лозовій вздовж траси Бєлгород – Харків, а також у Рубіжному і Терновій, приблизно за 45 км на північний схід від Харкова.

У ISW зазначили, що дані NASA FIRMS виявили значні високотемпературні аномалії в Дементіївці, але не підтвердили таких у Руській Лозовій.

Як писав УНІАН, у Харківської області на лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти регіону.

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