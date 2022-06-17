Також українські захисники завдали вогневого ураження по окупантам в районі Василівки та Берестового.

Українські військові відбили ворожий штурм у напрямку Золотого, ворог відійшов.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Бахмутському напрямку захисники України відбили ворожий штурм у напрямку населеного пункту Золоте. Ворог відійшов. Окупанти спробували висунутись у напрямку населених пунктів Василівка та Берестове. Наші воїни завдали вогневого ураження і змусили ворога тікати", - йдеться у повідомленні.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних наступальних дій противника не зафіксовано. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Нью-Йорка, Авдіївки та Побєди.

Раніше повідомлялося, що в районі Золотого тривають битви з російськими окупантами.

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