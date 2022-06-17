Українські військові відбили ворожий штурм у напрямку Золотого, ворог відійшов.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
"На Бахмутському напрямку захисники України відбили ворожий штурм у напрямку населеного пункту Золоте. Ворог відійшов. Окупанти спробували висунутись у напрямку населених пунктів Василівка та Берестове. Наші воїни завдали вогневого ураження і змусили ворога тікати", - йдеться у повідомленні.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних наступальних дій противника не зафіксовано. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Нью-Йорка, Авдіївки та Побєди.
Раніше повідомлялося, що в районі Золотого тривають битви з російськими окупантами.
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