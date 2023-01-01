Вибухи пролунали в двох районах столиці.

В ніч на 1 січня 2023 року російські загарбники атакують Київ ракетами. У столиці працює ППО.

Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, в одному з районів Києва уламками знищеної ракети було пошкоджене авто.

"Попередня інформація. Уламками знищеної ракети пошкоджено авто в Шевченківському районі Києва", – йдеться у повідомленні.

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У КМВА закликали людей перебувати в укритті до завершення повітряної тривоги.

Водночас мер столиці Віталій Кличко повідомив про вибухи в Голосіївському та Шевченківському районах столиці.

"В Шевченківському уламок ракети впав на автомобіль Фольксваген і пошкодив капот авто. Жертв і потерпілих попередньо немає", – написав він.

Атака РФ на Київщину 1 січня

В ніч проти 1 січня 2023 року по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба зазначив, що на Київщині працює протиповітряна оборона.

Вибухи також чули в столиці. Віталій Кличко зазначив, що це – звуки роботи української ППО.

Згодом голова поліції Київщині Андрій Нєбитов повідомив про загрозу ракетних ударів та атаки дронами.

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