В ніч на 1 січня 2023 року російські загарбники атакують Київ ракетами. У столиці працює ППО.
Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, в одному з районів Києва уламками знищеної ракети було пошкоджене авто.
"Попередня інформація. Уламками знищеної ракети пошкоджено авто в Шевченківському районі Києва", – йдеться у повідомленні.
У КМВА закликали людей перебувати в укритті до завершення повітряної тривоги.
Водночас мер столиці Віталій Кличко повідомив про вибухи в Голосіївському та Шевченківському районах столиці.
"В Шевченківському уламок ракети впав на автомобіль Фольксваген і пошкодив капот авто. Жертв і потерпілих попередньо немає", – написав він.
Атака РФ на Київщину 1 січня
В ніч проти 1 січня 2023 року по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба зазначив, що на Київщині працює протиповітряна оборона.
Вибухи також чули в столиці. Віталій Кличко зазначив, що це – звуки роботи української ППО.
Згодом голова поліції Київщині Андрій Нєбитов повідомив про загрозу ракетних ударів та атаки дронами.
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