Президент РФ демонструє люту ненависть до тих регіонів, які вважав кишеньковими, зазначили в ОП.

Російська Федерація хотіла домогтися новими ударами по Україні крилатими ракетами розриву об'єднаної енергосистеми нашої країни.

Російський президент Володимир Путін зараз демонструє люту ненависть до тих регіонів, які вважав кишеньковими, - до Одеси, до Харкова, і таким чином мстить, розповів радник глави Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк російській журналістці Юлії Латиніній.

"...крилатими ракетами Російська Федерація протягом декількох ударів, хвильових, каскадних ударів, (хотіла - Ред.) розірвати об'єднану енергосистему. Ви розумієте, чого вони хотіли досягти? Вони хотіли домогтися, щоб в одних регіонах був профіцит електроенергії. Ну, генерація все одно ж виробляла б, так, і відповідно цю електроенергію просто фізично б нікуди було б дівати. Магістральних проводів... не було б", - сказав він.

Радник додав, що в разі роз'єднання енергосистеми, деяким областям загрожував би дефіцит електрики.

"...роз'єднана система, вона дійсно провокує в одних областях дефіцити, а в інших - профіцити, ось це вони робили... вони виключно хотіли позбавити частину регіонів (електрики - Ред.)..., ну, наприклад, Одесу і так далі...", - заявив Подоляк.

Удар по Україні - новини, які варто знати

31 грудня РФ запустила по території України десятки ракет, в Києві, Запоріжжі, Миколаєві та в Хмельницькому зафіксовані "прильоти", є серйозні руйнування серед об'єктів цивільної інфраструктури.

В Києві загинула одна людина, є 22 постраждалих. У Запоріжжі поранені четверо мирних жителів, у тому числі вагітна жінка дівчинка. У Миколаєві поранено шестеро людей, а троє - госпіталізовані. У Хмельницькому госпіталізовано вісім цивільних.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім попередив, що Росія може знову обстріляти Україну під бій своїх курантів.

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