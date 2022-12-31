РФ хотіла домогтися розриву об'єднаної енергосистеми України, повідомив Михайло Подоляк / фото REUTERS

Російська Федерація хотіла домогтися новими ударами по Україні крилатими ракетами розриву об'єднаної енергосистеми нашої країни.

Російський президент Володимир Путін зараз демонструє люту ненависть до тих регіонів, які вважав кишеньковими, - до Одеси, до Харкова, і таким чином мстить, розповів радник глави Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк російській журналістці Юлії Латиніній.

"...крилатими ракетами Російська Федерація протягом декількох ударів, хвильових, каскадних ударів, (хотіла - Ред.) розірвати об'єднану енергосистему. Ви розумієте, чого вони хотіли досягти? Вони хотіли домогтися, щоб в одних регіонах був профіцит електроенергії. Ну, генерація все одно ж виробляла б, так, і відповідно цю електроенергію просто фізично б нікуди було б дівати. Магістральних проводів... не було б", - сказав він.

Радник додав, що в разі роз'єднання енергосистеми, деяким областям загрожував би дефіцит електрики.

"...роз'єднана система, вона дійсно провокує в одних областях дефіцити, а в інших - профіцити, ось це вони робили... вони виключно хотіли позбавити частину регіонів (електрики - Ред.)..., ну, наприклад, Одесу і так далі...", - заявив Подоляк.

Удар по Україні - новини, які варто знати

31 грудня РФ запустила по території України десятки ракет, в Києві, Запоріжжі, Миколаєві та в Хмельницькому зафіксовані "прильоти", є серйозні руйнування серед об'єктів цивільної інфраструктури.

В Києві загинула одна людина, є 22 постраждалих. У Запоріжжі поранені четверо мирних жителів, у тому числі вагітна жінка дівчинка. У Миколаєві поранено шестеро людей, а троє - госпіталізовані. У Хмельницькому госпіталізовано вісім цивільних.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім попередив, що Росія може знову обстріляти Україну під бій своїх курантів.

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