Цивільні люди майже не мають можливості отримати медичну допомогу.

На тимчасово окупованих територіях півдня України лікарі не справляються з лікуванням російських загарбників, які отримали поранення.

Через це там зросла кількість поранених окупантів, повідомляють у Центрі національного спротиву. У Мелітополі російські лікарі, яких завезли у місто після окупації, звільняються через велику завантаженість.

"Нові ж лікарі не поспішають приїжджати до тимчасово окупованого міста. Відтак, ворог має значний дефіцит медичних працівників. Не допомагають цьому і підвищення виплат", - йдеться у повідомленні.

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Через це зараз місцеві лікарні майже не працюють з цивільним населенням, віддаючи приорітет російським окупантам. Крім того, медикаменти завозять у лікарні саме для лікування загарбників.

Що відбувається у Мелітополі

Місто перебуває в тимчасовій окупації з 26 лютого. У вересні мер Іван Федоров повідомляв, що з Мелітополя виїхало більше половини жителів.

Нещодавно стало відомо, що у місті збільшується кількість російських військових. Крім того, туди звозять групи кадирівців, які мають контролювати новомобілізованих.

Вони систематично б'ють чоловіків, домагаються жінок і грабують усіх поспіль, пишуть у мережі.

У грудні повідомлялося, що російські загарбники готуються до вуличних боїв у Мелітополі.

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