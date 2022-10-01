Експерт зазначив, що ймовірність того, що Захід введе миротворчі війська в Україну вкрай мала.

Після семи місяців повномасштабного російського вторгнення в Україну і спроби анексії Росією українських територій, президента РФ Володимира Путіна може зупинити тільки готовність Заходу ліквідувати його.

Про це заявив російський економіст Владислав Іноземцев.

Експерт зазначив, що ймовірність того, що Захід введе миротворчі війська в Україну вкрай мала.

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"Не думаю, що навіть в цьому випадку (ядерної загрози – ред.) Захід ризикне ввести власні збройні сили в Україну чи сам вдарить у відповідь, — прогнозує Іноземцев. - Загальний тренд залишиться тим самим при ще більшій ізоляції Росії".

При цьому Іноземцев переконаний, заява Заходу про те, що Путін буде ліквідований, могла б зупинити російського диктатора.

"Путін міг би дослухатися лише до публічної заяви всіх західних лідерів, що в разі застосування ядерної зброї він буде оголошений терористом і убитий в будь-якій точці, де буде знайдений. Це, можливо, протверезило б його, але ніщо інше", — резюмує експерт.

Спроба анексії Росією областей України:

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію російських військовослужбовців запасу на війну з Україною. Також Путін, говорячи про ядерну зброю, заявив, що використає всі наявні засоби в разі нібито появи загрози територіальній цілісності РФ.

Російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській і Запорізькій - про вихід зі складу України та приєднання до Росії, в Донецькій і Луганській - про приєднання до РФ.

Жителі захоплених окупантами територій не хотіли брати участь у псевдореферендумах, тому їх окупанти змушували голосувати під дулами автоматів. За результатами, які продемонструвала російська пропаганда, понад 90% учасників "референдуму" проголосували "за".

Низка країн, зокрема ЄС і США, оголосили, що не визнаватимуть результати фейкового голосування.

Путін 30 вересня оголосив про анексію частин чотирьох областей України та запропонував Києву переговори.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський 30 вересня заявив, що домовитися про співіснування з Путіним неможливо, тому Україна буде вести діалог з іншим президентом РФ: "Ми готові до діалогу з Росією вже з іншим президентом Росії".

Глава держави переконаний, що "тільки шлях посилення України та вигнання окупантів з усієї її території повертає мир".

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