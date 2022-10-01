Експерт переконаний, що Захід так і не послав Путіну сигналів, які могли б його зупинити.

Після семи місяців повномасштабного російського вторгнення в Україну і спроби анексії Росією українських територій стає зрозуміло, що ядерний удар - це наступний крок Путіна.

Про це заявив економіст Владислав Іноземцев.

"Цей сценарій вже основний. Ядерний удар - наступний крок Путіна. А Захід так і не послав йому сигналів, які могли б його зупинити", - зазначив експерт.

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Експерт зазначив, що після спроби анексії виникла ситуація, за якої атаки України на Донбасі та Херсонщині стануть "посяганням на територію Росії". Згідно з військовою доктриною РФ, це підстава для відповідного ядерного удару.

"З'явилася підстава застосувати ядерну зброю. Про що Путін, власне, і сказав - що він ні перед чим не зупиниться", - наголосив Іноземцев. Російське керівництво буде дивитися на динаміку на фронті, але чим гірше для Москви динаміка, тим вище ймовірність такого рішення.

"Гадаю, не буде масованого ядерного удару по українських містах або інфраструктурі, — вважає експерт. - Скоріш за все показовий вибух заряду малої потужності. У малонаселених районах, які оголосять "центром ухвалення рішень". Це має справити враження, що Кремль готовий піти ще далі".

Спроба анексії Росією областей України:

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію російських військовослужбовців запасу на війну з Україною. Також Путін, говорячи про ядерну зброю, заявив, що використовує всі наявні засоби в разі нібито появи загрози територіальній цілісності РФ.

Російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській і Запорізькій - про вихід зі складу України та приєднання до Росії, в Донецькій і Луганській - про приєднання до РФ.

Жителі захоплених окупантами територій не хотіли брати участь у псевдореферендумах, тому їх окупанти змушували голосувати під дулами автоматів. За результатами, які продемонструвала російська пропаганда, понад 90% учасників "референдуму" проголосували "за".

Низка країн, зокрема ЄС і США, оголосили, що не визнаватимуть результати фейкового голосування.

Путін 30 вересня оголосив про анексію частин чотирьох областей України та запропонував Києву переговори.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський 30 вересня заявив, що домовитися про співіснування з Путіним неможливо, тому Україна буде вести діалог з іншим президентом РФ: "ми готові до діалогу з Росією вже з іншим президентом Росії".

Глава держави переконаний, що "тільки шлях посилення України та вигнання окупантів з усієї її території повертає мир".

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