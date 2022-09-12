За даними журналіста, диктатор готується до "нового етапу" у жовтні.

Російський диктатор Володимир Путін наказав державним корпораціям та олігархам створювати приватні військові компанії задля посилення збройної агресії проти України та "нового етапу" війни.

Про це пише один із найвпливовіших журналістів-розслідувачів Христо Грозєв у Twitter.

За його даними, Путін хоче розпочати "новий етап боїв" у жовтні.

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"Він каже, що все (провали РФ в Україні - УНІАН) через корупцію та некомпетентність в армії ("найманців обдурили із зарплатнею"). Але знову ж таки дуже оптимістично, каже, що кожній державній корпорації та олігарху наказано створити власну ПВК для "нового етапу в жовтні", – написав Грозєв.

Війна в Україні: актуальні дані

На півдні й у Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошений наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів.

Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл. 8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії, західні ЗМІ пишуть про звільнення Ізюму, бої тривали у Куп’янську – важливому залізничному сполученню окупантів.

На думку американських високопосадовців, є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії.

Водночас у Міноборони РФ відведення військ з Харківської області називають перегрупуванням – розбиті сили нібито кинуть на Донецький напрямок.

Разом з тим станом на 10 вересня окупанти не полишали спроб іти у наступ у районах 8 населених пунктів на Донбасі. Спроби були рішуче відбиті ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували вже 52 650 окупантів і знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

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