Журналіст: Путін готує новий етап війни / REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін наказав державним корпораціям та олігархам створювати приватні військові компанії задля посилення збройної агресії проти України та "нового етапу" війни.

Про це пише один із найвпливовіших журналістів-розслідувачів Христо Грозєв у Twitter.

За його даними, Путін хоче розпочати "новий етап боїв" у жовтні. 

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"Він каже, що все (провали РФ в Україні - УНІАН) через корупцію та некомпетентність в армії ("найманців обдурили із зарплатнею"). Але знову ж таки дуже оптимістично, каже, що кожній державній корпорації та олігарху наказано створити власну ПВК для "нового етапу в жовтні", – написав Грозєв.

Твіт Грозєва / скриншот

Війна в Україні: актуальні дані

На півдні й у Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошений наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів.

Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл. 8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії, західні ЗМІ пишуть про звільнення Ізюму, бої тривали у Куп’янську – важливому залізничному сполученню окупантів.

На думку американських високопосадовців, є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії.

Водночас у Міноборони РФ відведення військ з Харківської області називають перегрупуванням – розбиті сили нібито кинуть на Донецький напрямок.

Разом з тим станом на 10 вересня окупанти не полишали спроб іти у наступ у районах 8 населених пунктів на Донбасі. Спроби були рішуче відбиті ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували вже 52 650 окупантів і знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

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