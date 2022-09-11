Російське керівництво досі не визнало поразку в Харківській області.

Рашистські хакери груп XakNet і KillNet, що підтримують війну проти України, зламали сайт колеса огляду в Москві, пояснюючи це помстою за поразку ЗС РФ під Харковом.

Про це пише Медуза.

Напередодні "найбільше в Європі" московське колесо огляду відкрив сам російський президент Володимир Путін. Святкування не скасували навіть після явної поразки окупантів у Харківській області, що засмутило кремлівських пропагандистів.

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На зламаному сайті колеса огляду з'явилася вимога хакерів "зупинити криваве московське колесо".

"Ми вважаємо абсолютно недоречним, що поки наші хлопці гинуть на фронті, гнила ліберальна інтелігенція пускає салюти і віддається неробству в столиці нашої Батьківщини", - написали невідомі.

Закінчується повідомлення інформацією про те, що "Сонце Москви" заміновано, і, якщо вимоги "патріотів" не будуть виконані (зокрема, покарати тих, хто винен у загибелі наших хлопців на фронті), колесо огляду "зайде навіки".

Війна в Україні: актуальні дані

На півдні й у Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошений наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів.

Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл. 8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії, західні ЗМІ пишуть про звільнення Ізюму, бої тривали у Куп’янську – важливому залізничному сполученню окупантів.

На думку американських високопосадовців, є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії.

Водночас у Міноборони РФ відведення військ з Харківської області називають перегрупуванням – розбиті сили нібито кинуть на Донецький напрямок.

Разом з тим станом на 10 вересня окупанти не полишали спроб іти у наступ у районах 8 населених пунктів на Донбасі. Спроби були рішуче відбиті ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували вже 52 650 окупантів і знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

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