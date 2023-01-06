Путін офіційно визнав, що всі окуповані території належать Україні.

На одинадцятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну президент країни-агресора Володимир Путін офіційно визнав, що всі окуповані території належать Україні.

На офіційному сайті президента країни-агресора опубліковані вказівки Путіна, згідно з якими він доручає армії окупантів оголосити "режим припинення вогню". У документі Путін офіційно визнає, що територія вздовж лінії зіткнення є частиною України.

"Враховуючи звернення святійшого Патріарха Кирила, доручаю міністру оборони Російської Федерації ввести з 12.00 6 січня 2023 року до 24.00 7 січня 2023 року режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін на Україні", - йдеться в документі, підписаному Путіним.

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Псевдореферендуми на окупованих Росією територіях:

21 вересня 2022 року Путін заявив про проведення на окупованих територіях України "референдумів". Окупанти провели зване "голосування" за входження до складу Росії захоплених Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

У відповідь світова спільнота засудила дії Кремля і пригрозила Москві новими санкціями.

26 вересня 2022 року держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що "референдуми - це фікція і українці мають право забрати свої землі.

Багато держав виступили із заявою, що вони не будуть визнавати результати так званих референдумів. Сюди відноситься навіть Сербія, ідеологічний союзник РФ.

На думку політолога Володимира Молчанова, Путін наказав організувати "голосування", щоб зламати жителів тимчасово окупованих територій.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров використовував ядерний шантаж у розмові про референдуми та приєднання тимчасово захоплених українських земель. За словами міністра, після анексії на них поширюватиметься ядерна доктрина РФ.

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