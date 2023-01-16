За словами представника розвідки, президент РФ все ще хоче знищити українців як окрему націю.

Президент Росії Володимир Путін поручив новому командувачу ЗС РФ в Україні Валерію Герасимову захопити Донецьку та Луганську область до березня.

Про це заявив представник прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі FREEДОМ. За його словами, Путін не звертає уваги на те, що насправді відбувається на фронті. Російський президент прагне знищення українців як окремого народу і нації, знищення України як незалежної держави.

"Все-таки ми можемо говорити про пріоритетний для рашистів напрямок - це Донбас. І чергові терміни, які він визначає вже для Герасимова, скажімо, як нового керівника війни проти України, - це мета захоплення Донбасу і формування певної зони безпеки, ну, вже до березня", - зазначив представник ГУР.

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Він нагадав, що перед окупаційною владою вже неодноразово змінювали терміни поставлених задач. Зокрема, вони хотіли "взяти Київ за три дні". Юсов наголосив, що нічого у окупантів не вийде і цього разу. У розвідки є інформація про ознаки підготовки російською окупаційною армією наступу на Запорізькому напрямку.

"Так, безумовно, такі дані є. Це може свідчити як про пряму підготовку до наступальних дій з боку противника, так і про певні обманні дії для того, щоб інформаційну кампанію проводити й, скажімо так, приховати справжні наміри свої на інших напрямках фронту. Уся інформація відстежується, і відповідні висновки, і заходи проводяться з боку українських Сил оборони", - підсумував Юсов.

Загроза нового наступу окупантів

Як раніше повідомляв УНІАН, міністр оборони України Олексій Резніков передбачив активність на фронті з настанням весни. За його словами, Росія могла підготувати ресурси для атаки на півдні і сході.

Пізніше Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що окупаційна армія РФ може спробувати здійснити свій останній ривок на річницю повномасштабного вторгнення в Україну або у березні.

Політолог Марк Галеотті також зазначав, що призначення начальника ЗС РФ Валерія Герасимова може вказувати на підготовку Кремлем до серйозного вторгнення.

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