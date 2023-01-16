За його словами, президент України Володимир Зеленський щодня спілкується зі своїми іноземними колегами, обговорюючи з ними зброю для ЗСУ.

Окупаційна армія РФ може спробувати здійснити свій останній ривок на річницю повномасштабного вторгнення в Україну. Також це може статися на початку весни - у березні.

Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив, що Україна щодня готується до можливого нового наступу армії загарбників

"Це може бути річниця. Для них ці дати є чомусь сакральними речами. Це може бути й в березні. Ми маємо готуватись до таких подій кожного дня й ми готуємось", - пояснив він.

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За словами секретаря РНБО, президент Володимир Зеленський щодня спілкується зі іноземними колегами. Вони обговорюють зброю, яку партнери України можуть передати Збройним силам України.

"Перше питання з якого починається розмова та якою закінчується, це зброя", - підсумував Данілов.

Загроза нового наступу росіян

Аналітики ISW спрогнозували, що у наступні шість місяців Кремль, ймовірно, намагатиметься повернути ініціативу на полі бою та припинити серію успіхів України. Однак, на їхню думку, оборонно-промислова база Росії не може подолати дефіцит боєприпасів та перешкоджатиме здатності окупаційних військ підтримувати наступальні операції на сході України в 2023 році.

Політолог Марк Галеотті раніше заявляв, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу неспроста поставив начальника ЗС РФ Валерія Герасимова керувати вторгненням, знявши з цієї посади Сергія Суровікіна. Це може вказувати на підготовку Кремлем до серйозного вторгнення.

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