Окупанти намагаються дезорієнтувати українське командування.

Росія готує кілька варіантів розвитку бойових дій на території України. Однак у відкритих джерелах доступні переважно неправдиві відомості. Окупанти вкидають дезінформацію з метою дезорієнтувати українське командування.

Такий коментар дав 24 каналу представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Він заявив: "Ворог готує різні сценарії. І частково займається, зокрема, дезінформацією, роблячи вкидання через різні інструменти тих чи інших напрямків, щоб дезорієнтувати нас. Від дуже "екзотичних", як, наприклад, десант в Одесу. Тому що, станом на зараз, це виглядає суїцидальним напрямком для ворога. Однак ми бачили й інші їхні суїцидальні дії".

Юсов зазначив, що кожен має право аналізувати інформацію, яка знаходиться у відкритому доступі, проте довіряти всьому не варто. Він також прокоментував загрозу вторгнення армії Білорусі. За словами представника ГУР, на поточний момент її немає, але "треба звертати увагу на ризик".

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Юсов окремо висловився про ціль кремлівського диктатора Володимира Путіна. Вона залишилася незмінною: ведення геноцидної війни і знищення України.

"Це означає, що нам потрібно більше підтримки, більше зброї, більше санкцій. І, безумовно, готуватися до подальшої деокупації українських територій, перемоги і звільнення України від загарбників. Повірте, всі ці сценарії Україна відпрацьовує", — підсумував Юсов.

Новий наступ Росії: що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в середині грудня заявив, що російська мобілізація спрацювала. Агресор готує 200 тисяч окупантів і здійснить нову спробу наступу на Київ.

Міністр оборони України Олексій Резніков передбачив активність на фронті з настанням весни. За його словами, Росія могла підготувати ресурси для атаки на півдні і сході.

Президент Володимир Зеленський 10 січня підкреслив, що рашисти збирають сили для нової ескалації.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) спрогнозували продовження війни у поточному році. Росія готується до тривалих бойових дій і прагне повернути ініціативу протягом наступних шести місяців.

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