Міністр оборони України також оцінив загрозу вторгнення росіян з боку Білорусі.

Олексій Резніков заявив, що втрати Сил оборони України вдесятеро менші, ніж у росіян.

В інтерв'ю ВВС, міністр оборони України закликав чекати весну, адже саме тоді очікується рух на фронті. За його словами, рашисти втрачають щодня приблизно 500-600 осіб вздовж всього фронту, а захисників України гине вдесятеро менше.

Резніков додав, що Росія могла зібрати сили, боєприпаси та озброєння, щоб розпочати новий наступ на сході та півдні.

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"Весна - це найкращий період для оновлення руху всіх сторін війни. Ми розуміємо, що вони будуть готові до старту, і, звичайно, ми повинні бути готові до старту", - сказав міністр.

Резніков оцінив загрозу вторгнення росіян з боку Білорусі. На його думку, це малоймовірно, тому що в окупантів бракує ресурсу.

Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада Російської Федерації кине на фронт все і всіх, кого вдасться забрати, щоб відкласти свою поразку у війні проти України.

Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що навесні Україна планує провести серйозний наступ на фронті.

Резніков раніше припустив, що Росія хоче почати нову хвилю наступу у лютому.

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