Кривавий диктатор знаходиться в постійній напрузі і вже почав забувати імена з датами.

Президент РФ Путін почав втрачати пам'ять і у нього вже є провали, він почав багато забувати. Ця проблема кривавого диктатора небезпечна для всього світу. Вся справа в тому, що людина з провалами в пам'яті втрачає важелі управління.

Про це в інтерв'ю для YouTube-каналу "Є питання" розповів екс-посол України в США (2015-2019) та відомий експерт у питаннях зовнішньої політики Валерій Чалий.

Він зазначив, що в поведінці Путіна дійсно можна помітити зміни. Якщо порівнювати звички диктатора на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і зараз, то різниця дійсно очевидна. Однак, зазначив Чалий, його більше турбує інше.

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"Але підловлювати якісь моменти, десь не так ступив, десь не так повернувся, то це для мене не головні індикатори. Що мене насторожує, я знаю це точно і бачив на практиці. У Путіна хороша пам'ять, а він почав втрачати її. Не знаю, це наслідки стресу і постійної напруги або ж вік бере своє. Але він втрачає пам'ять. Він забуває імена, дати, у нього провали, і це небезпечно. Ця людина, яка упускає важелі управління. Не може така людина керувати ядерною державою",-заявив екс-посол України в США.

Чалий зазначив, що об Путіна "витирають ноги" і він це все прекрасно розуміє. Високопоставлені особи спізнюються на зустрічі з ним і це зовсім не випадково. Сам диктатор це розуміє, що сильно на нього тисне, вважає екс-посол.

Чалий також зазначив, що ядерний шантаж Путіна - банальна спроба диктатора утримати владу. Однак навряд чи йому це допоможе.

"Путіна в мавзолей вже не покладуть. Все, поїзд пішов. Я думаю, у нього взагалі дуже складна історія буде далі", - додав дипломат.

Путін і його проблеми зі здоров'ям: як змінився диктатор

Не так давно психіатр Джеймс Феллон описав стан президента РФ і заявив, що диктатор - "психопат з ознаками садиста". Експерт вважає, що у Путіна не тільки психопатія, але ще і нарцисичний розлад особистості.

Крім цього, в кінці серпня з'явилася інформація про те, що Путіну викликали бригаду медиків після нарад про контрнаступ ВСУ. Він нібито занадто багато нервує. У ГУР Міноборони України також повідомляли, що диктатор "хворий за трьома напрямками". Крім цього, на деяких зустрічах і виступах Путіна його можуть замінювати двійниками.

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