Хто сьогодні виконує роль умовного Путіна - це питання абсолютно відкрите, вказав Буданов.

А чи живий Путін? Зовсім недавно британська розвідка повідомляла, що кривавий диктатор може бути вже мертвий, а його роль грають двійники. Путін майже одночасно з'являється в різних місцях, його звички іноді змінюються так само як і зовнішність.

Про те, що Путіна можуть замінювати двійники, в ефірі телемарафону розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Картинка, скажімо так, вуха, різна. А це як відбиток пальця, у кожної людини картинка вуха унікальна. Не може повторитися", - зазначив начальник ГУР МО генерал-майор Кирило Буданов.

Путін серйозно хворий, це не така і велика таємниця, вважає Буданов. 9 травня кривавий диктатор вийшов на парад з нібито "керамічною" рукою - вона майже не рухалася, а сам він кульгав. А до цього, 12 квітня, президент країни-агресора зустрівся з главою російської Міноборони Сергієм Шойгу. На цій зустрічі Путін виглядав дуже дивно: голова, яка нібито була непропорційна до тіла, рука вчепилася в стіл зовсім нерухомо. Диктатор сидів у неприродній позі і майже не рухався.

На недавньому відео, де диктатора "атакували" комарі, можна також чітко розгледіти його обмежену рухливість. Путін відганяв комах лівою рукою, права кінцівка зовсім не рухалася, хоча її кусали комарі.

Багато розвідок неодноразово повідомляли, що у диктатора можуть бути розлади мозку. Він нібито пережив кілька операцій і навіть може страждати від декількох форм раку. Тому версія про двійників може бути цілком реальною.

Буданов вважає, що диктатор може дійсно уникати появи на публіці. Замість нього це можуть робити його двійники. "Різних Путіних" помічають ось уже багато років.

Різні риси обличчя, мочки вух, підборіддя, різна форма голови і навіть різна лінія росту волосся - ЗМІ неодноразово заявляли про двійників кривавого диктатора. І якщо форму обличчя ще можна пояснити хірургічними процедурами, то інші нюанси є вельми підозрілими.

"У них різні звички, різні манери, різна хода, іноді навіть різний зріст, якщо добре придивитися", - зазначив Буданов.

У мережі навіть є таблиця двійників Путіна. У ній зібрані всі "версії" кривавого диктатора, серед яких: "говорун", "удмурт", "дипломат", "банкетний". Залежно від того, на якому заході потрібно з'явитися Путіну, можуть змінюватися і його ймовірні двійники.

"Це колективний Путін - максимально-правильне формулювання... Хто сьогодні виконує роль умовного Путіна - це питання абсолютно відкрите", - вказав Буданов.

Диктатору цього року виповниться вже 70 років. Проблеми з опорно-руховим апаратом очевидні. Однак навряд чи Кремль визнає наявність ймовірних двійників Путіна, це вони будуть приховувати всіма силами.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що психіатр описав стан диктатора і зазначив, що Путін - "психопат з ознаками садиста".

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