У Путіна після втечі його солдатів з Харківської області недостатньо зброї для більших сил вторгнення.

Остання заява Володимира Путіна про часткову мобілізацію і ядерний шантаж у бік України і Заходу свідчать не про його силу, а про паніку.

Про це йдеться в матеріалі The Economist.

На думку авторів матеріалу, час не на боці російського президента. Наприклад, навіть у частковій мобілізації є свої нюанси.

Відео дня

"Резервістів не потрібно вчити влучно стріляти, але вони все одно потребують навчання поводженню з новою екіпіровкою і умовами місцевості. Якщо їх розгорнути занадто рано, вони будуть масово гинути. Їх можна було б вклинити в уже існуючі виснажені підрозділи. Це полегшило б Росії оборону своїх рубежів, хоча, можливо, і не забезпечило б нових наступів", - пишуть журналісти.

На масовий призов, про що пишуть російські ЗМІ, Путін піти не зможе, бо це загрожуватиме його режиму.

Відзначається, що у Путіна після втечі його солдатів з Харківської області недостатньо зброї для більших сил вторгнення.

Пройдуть місяці, перш ніж путінська "часткова мобілізація" змінить ситуацію на місцях.

Це дає Україні вікно можливостей, йдеться в матеріалі. Західні союзники повинні збільшити поставки озброєнь, включаючи ракети більшої дальності. Західна зброя не повинна використовуватися для нападу на саму Росію, але удари по території України, які Росія збирається незаконно анексувати, не повинні бути заборонені.

"Захід також повинен навчати більше українських солдатів. У країні багато високомотивованих потенційних захисників, але поки тільки Велика Британія пропонує базову підготовку великій кількості людей. Інші члени НАТО повинні негайно втрутитися, можливо, розділивши роботу так, щоб один союзник зосередився на протиповітряній обороні, інший - на артилерії і так далі. Чим більше своїх земель Україна зможе відвоювати до прибуття російських підкріплень, тим сильнішою буде її позиція", - пояснюють аналітики.

Наразі Путін сподівається, що західні країни, яким не вистачає мужності для довгострокової підтримки ЗСУ, скоротять поставки зброї і змусять Україну погоджуватися на російський варіант "досягнення миру".

"Путін намагається показати силу, тому що він ослаблений, і російський народ починає це відчувати. Україна повинна підтримувати темп на полі бою. Мир настане, коли російські громадяни зрозуміють, що Путін програє і не може перемогти", - підкреслюють автори публікації.

Ядерні погрози Росії

Напередодні проведення на окупованих територіях "референдумів" Путін у своєму зверненні до нації пригрозив світу ядерним ударом у разі "посягання" на анексовані райони.

Згідно з доктриною РФ, Кремль може використовувати ядерну зброю тільки за умови, якщо буде бачити загрозу існування своєї країни.

Ядерний шантаж Росії посилився після гучної військової поразки РФ в Харківській області, коли Москві в терміновому режимі шляхом часткової мобілізації довелося шукати додаткові сили для захисту зайнятих рубежів.

23 вересня генсек НАТО Єнс Столтенберг попередив керівництво РФ про "тяжкі наслідки", якщо Москва застосує зброю масового знищення.

"Вони знають, що будуть важкі наслідки. Я не буду конкретизувати, як ми відреагуємо. Це залежить від того, якого виду зброю масового знищення вони можуть застосувати. Ми посилаємо ці повідомлення, і ми чітко заявляємо, щоб унеможливити розвиток таких подій", - підкреслив Столтенберг в інтерв'ю CNN.

Вас також можуть зацікавити новини: