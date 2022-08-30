Лікарі провели у російського диктатора приблизно 20 хвилин.

Російський "фюрер" Володимир Путін розлючений через невдачі на фронті та успішний старт контрнаступу української армії на південному напрямку. Останнім часом диктатор "надто багато нервує", що позначається на його здоров'ї.

Про це пише телеграм-канал Generall SVR.

За даними каналу, вчора Путін провів чотири оперативні наради з представниками керівництва військового блоку. Детально обговорили тему контрнаступу ЗСУ на Херсонщині.

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Путін ознайомився з доповідями ФСБ та військових, був дуже злий. Наприкінці робочого дня кремлівському лідеру терміново викликали бригаду медиків.

"Атмосфера під час нарад у президента була найнапруженіша за останній час. Пізно ввечері до Путіна викликали медиків, що чергували, які провели у президента близько двадцяти хвилин. В оточенні президента помітили, що останнім часом Путін став "занадто багато нервувати" і це негативно впливає і на його близьких, і на оточення", - пише канал.

Як повідомляв УНІАН, раніше цей же канал повідомив, що Путінунібито знадобилася медична допомога. Путін поскаржився на сильну нудоту. До нього викликали додаткову бригаду медиків з лікарями президента. Відомо, що лікарі надавали допомогу і були біля Путіна протягом трьох годин і після поліпшення стану президента покинули його покої.

Передбачувані хвороби Путіна

Раніше низка експертів і ЗМІ з різних країн стверджували, що Володимир Путін хворий. Зокрема, російському президенту приписували різні види раку, а також шизофренію, деменцію і хворобу Паркінсона. В кінці травня з'явилася інформація, що Путіна прооперували.

На початку червня колишній друг президента РФ і екс-банкір Сергій Пугачов говорив, що у Путіна може бути рак.

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