До російського вторгнення Олександр Сауленко був рядовим підприємцем.

Голова окупаційної адміністрації Бердянська Олександр Сауленко заочним вироком Запорізького суду отримав 15 років в'язниці з конфіскацією майна. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Відзначається, що Сауленко був рядовим місцевим підприємцем без явних політичних амбіцій, хоча і перебував у проросійській партії "Союз лівих сил" і частенько їздив до Росії.

"Після повномасштабного вторгнення Росії окупанти, не знайшовши інших бажаючих, поставили його пішаком від "окупаційної влади" в Бердянську. Гауляйтер відзначився провалом псевдореферендуму і вивезенням українського зерна через Бердянський порт на Росію", – говорить Федоров.

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Полювання на зрадників і колаборантів

Незважаючи на явно виражене невдоволення населення російською окупацією, росіянам все ж вдалося призначити гауляйтерів з числа місцевих жителів на всіх окупованих територіях. Однак доля цих зрадників загалом незавидна.

Так, буквально днями в Мелітополі підірвали автомобіль з місцевим колаборантом на ім'я Іван Ткач. Йому вдалося вижити під час вибуху, але пізніше він помер у лікарні.

Однак це не найвідоміший зрадник, чия політична кар'єра в окупаційних адміністраціях закінчилася на кладовищі. У листопаді, буквально за пару днів до звільнення Херсона, був убитий "заступник голови" окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов. Завдяки своїй медійній активності він був одним з найбільш відомих колаборантів.

А в серпні невідомі розстріляли депутата Верховної Ради Олексія Ковальова, який навесні поїхав на окуповану територію і став співпрацювати із загарбниками.

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