Також загарбники майже повністю обмежили в'їзд та виїзд для місцевих мешканців у одному з населених пунктів Херсонської області.

У Мелітополі Запорізької області російські окупанти продовжують чинити психологічний тиск на місцеве населення.

Про це пише Генштаб ЗСУ. Зокрема, росіяни лякають людей майбутнім наступом українських військових і розповсюджують листівки щодо "евакуації" жителів міста до Росії.

Окрім цього, зазначають в Генштабі, російські загарбники майже повністю обмежили в'їзд та виїзд для місцевих мешканців у Великій Кардашинці Херсонської області. Це пов'язано з переміщенням важкої техніки окупантів околицями населеного пункту.

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"Людям заборонено залишати свої помешкання. Посилено перевірку документів та мобільних телефонів", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні - ситуація в Запорізькій області

Як повідомляв УНІАН, раніше мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що росіяни будують нові три лінії оборони на території тимчасово окупованої Запорізької області. Зокрема, окупанти риють окопи та розставляють протитанкові загородження. Другу лінію оборони вони почали будувати між Запорізькою та Херсонською областями. Третя ж лінія оборони будується окупантами між селищем Мирне та Терпіння.

Також Федоров повідомив, що російські окупанти у квітні можуть розпочати призов на строкову службу на захопленій території Запорізької області. Йдеться про весняний призов, який оголосив воєнний злочинець Путін.

Тим часом, заступник голови Бердянської райради Віктор Дудкалов повідомив, що зрадники України, котрі допомагали росіянам на захоплених територіях, збирають речі для евакуації. Колаборанти переконані, що повернення української влади на окуповані території - це питання найближчого часу.

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