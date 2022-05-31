Треба пам’ятати, що ворог поруч, зазначив секретар РНБО.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляє, що медійні "гауляйтери" президента РФ Володимира Путіна намагаються психологічно демобілізувати українців, але треба зберігати єдність і зосередженість на захисті країни.

Про це Данілов повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Українці й вся наша країна кожного дня знаходяться в ситуації постійних загроз рашистських наступів, ракетних обстрілів, руйнувань, повітряних тривог і, як наслідок, смертей та жертв. Але крім видимого ворога, є ворог не менш небезпечний - ворог інформаційний. Саме через використання доступних каналів комунікації перефарбований ворог, медійні гауляйтери Путіна, колишня медійна обслуга Януковича роблять спробу дезорганізувати, демотивувати і психологічно демобілізувати", - заявив Данілов.

Зокрема, секретар РНБО звернув увагу, що "ворог майстерно маскується під патріотів, жонглюючи словами про Батьківщину, відданість, честь". "Ті, хто ще недавно працювали на Януковича, були постійними гостями московських студій або шанувальниками Дугіна, зараз нам розповідають про свій радикалізм і принциповість", - завив Данілов.

"Хтось із рашистської "інформаційної ДРГ" страхає наступом на Київ, розповідає про зраду й що "на фронті все погано", лякає падінням гривні й "майбутнім голодом", "невідворотним оточенням" і що "захід нас здав". Кажуть про неминучість угоди з Московією й необхідність поступок цій недоімперії. Не меншу небезпеку становить спроба заколисати заспокійливими новинами та вивести зі стану мобілізації, що війна, мовляв, десь там далеко, що ми вже перемогли й можна розслабитися, не думати про фронт і рашистську загрозу", - зазначив секретар РНБО.

"Пам’ятаємо! Ворог поруч, він може бути в окопі й на екрані телевізора, але він ніколи не зможе нас перемогти, якщо ми зберігатимемо єдність і пильність, будемо згуртованими й зосередженими, готовими взяти до рук зброю або працювати на економіку, будемо уважними та спокійними", - наголосив Данілов.

"Без внутрішньої дестабілізації нас неможливо перемогти, і не забуваємо, що зараз, коли на фронті йдуть запеклі бої, ворог максимально інтенсифікував свої спеціальні інформаційні заходи, але Україна - не Росія, й українців не ввести в оману. 30 років Незалежності дали нам щеплення від брехні та спроб маніпулювати нами", - заявив Данілов.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого РФ вдерлася в Україну. Олексій Данілов говорив, що українській владі не можна заспокоюватися, доки з нашої землі не піде останній російський чобіт.

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