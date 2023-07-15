ЗСУ поінформовані про плани противника і вживають відповідних заходів.

Зараз Росія використовує Білорусь як плацдарм для розвідки для завдання ударів по Україні. Однак через присутність ПВК "Вагнер" загроза наступу з території республіки нікуди не зникла, розповів командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

У коментарі виданню "Апостроф" Наєв наголосив, що російські окупанти безперешкодно користуються військовою інфраструктурою Білорусі. "На сьогодні військову інфраструктуру (полігони, польові учбові центри тощо) Росія використовує виключно як місця для підготовки, злагодження та відновлення власного особового складу", - зазначив командувач.

Водночас у самої білоруської армії ударного потенціалу немає. Хоча, додав Наєв, Росія може наростити існуюче угрупування і має для цього ресурси в самій Білорусі.

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"Враховуючи можливість поновлення наступальних дій на північному напрямку, особливої актуальності набула інформація про плани розмістити на території сусідньої держави підрозділи ПВК "Вагнер". Отже, загроза вторгнення з Білорусі залишається", - пояснив командувач.

ЗСУ поінформовані про плани противника і вживають відповідних заходів.

"У прикордонних районах нами прораховано всі варіанти дій противника, розглянуті всі сценарії розвитку подій, у тому числі найбільш загрозливі, та вжиті всі відповідні заходи", - резюмував Наєв.

Війна новини - ситуація у Білорусі

15 липня в Білорусь прибула велика колона з бойовиками ПВК "Вагнер" у складі до 60 машин різного типу, що, своєю чергою, підтвердили й у прикордонній службі.

До цього офіційно білоруська влада заявляла, що "вагнерівці" обмінюватимуться бойовим досвідом з армією республіки. Однак супутникові дані військових баз, підготовлених для терористів, можуть свідчити про наміри РФ залучати ПВК до прикордонних вогневих сутичок.

В Україні і раніше коментували ситуацію довкола "Вагнера" у Білорусі. Зокрема, Наєв назвав "самогубством", якщо росіяни спробують проривати кордон у напрямку Києва. А ось полковник СБУ Роман Костенко вважає загрозу спроби вторгнення ПВК з боку Білорусі цілком реальною - якщо тільки Путіну захочеться знищити найманців фізично.

Прикордонники продовжують відстежувати ситуацію, аби розуміти місця дислокації, кількість та завдання бойовиків.

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