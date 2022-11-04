Верховна Рада України ухвалила закон про порядок бронювання військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.
Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, за ухвалення Закону "Про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час" (реєстраційний номер 7687) проголосувало 290 народних депутатів.
В законі визначено перелік військовозобов’язаних, які можуть бути заброньовані і не підлягатимуть призову на військову службу під час мобілізації. В цьому переліку особи, які працюють в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування цих органів в особливий період.
Також працівники на підприємствах, в установах і організаціях, яким доведено мобілізаційні завдання, у разі, коли це необхідно для виконання доведених мобілізаційних завдань.
В переліку є також працівники підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб Збройних сил України, інших військових формувань в особливий період.
Крім того бронювання від мобілізації мають працівники на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Критерії щодо визначення таких підприємств має ухвалити уряд України. Відповідно до закону, такі військовозобов’язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.
Мобілізація в Україні
Як вже повідомляв УНІАН, 18 жовтня в Україні скасували призов на строкову службу під час війни. 21 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україні відсутні проблеми з мобілізацією, наразі триває третя хвиля.
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