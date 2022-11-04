Серед них особи, які працюють в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.

Верховна Рада України ухвалила закон про порядок бронювання військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, за ухвалення Закону "Про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час" (реєстраційний номер 7687) проголосувало 290 народних депутатів.

В законі визначено перелік військовозобов’язаних, які можуть бути заброньовані і не підлягатимуть призову на військову службу під час мобілізації. В цьому переліку особи, які працюють в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування цих органів в особливий період.

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Також працівники на підприємствах, в установах і організаціях, яким доведено мобілізаційні завдання, у разі, коли це необхідно для виконання доведених мобілізаційних завдань.

В переліку є також працівники підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб Збройних сил України, інших військових формувань в особливий період.

Крім того бронювання від мобілізації мають працівники на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Критерії щодо визначення таких підприємств має ухвалити уряд України. Відповідно до закону, такі військовозобов’язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.

Мобілізація в Україні

Як вже повідомляв УНІАН, 18 жовтня в Україні скасували призов на строкову службу під час війни. 21 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україні відсутні проблеми з мобілізацією, наразі триває третя хвиля.

28 жовтня адвокат пояснив, яке покарання загрожує українцям за неявку за повісткою. Якщо ви отримали повістку на уточнення даних й не з'явились, вам загрожує адміністративна відповідальність. У ЗСУ також розповіли, які спеціальності потрібні та чи посилиться призов найближчим часом.

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