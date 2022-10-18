Визначено, для чого створюються призовні комісії під час воєнного стану.

Верховна Рада України передбачила, що під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за ухвалення президентського законопроекту "Про внесення зміни до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо особливостей призову на строкову військову службу та діяльності призовних комісій під час дії воєнного стану" (реєстраційний номер 8109) в цілому проголосувало 318 народних депутатів.

Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" доповнено новою статтею, якою визначається, що під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться.

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Також визначено, що призовні комісії створюються для розгляду питань щодо: організації медичного огляду осіб, які перебувають на обліку призовників та досягли 27-річного віку, взяття їх на облік військовозобов'язаних або виключення з обліку; направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому направленні.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня Верховна Рада України продовжила загальну мобілізацію та воєнний стан до 21 листопада.

Указом глави держави №678/2022 від 30 вересня президент Володимир Зеленський скасував осінній призов громадян України на строкову військову службу та відклав демобілізацію.

Зауважимо, на період дії воєнного стану чоловікам-громадянам України віком від 18 до 60 років обмежено виїзд за межі країни. Також обмежується свобода пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, встановлюється комендантська година.

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