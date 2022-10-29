Потреби в мобілізації усіх військовозобов’язаних чоловіків найближчим часом не буде.

Мобілізація в Україні може посилитись у разі виникнення відповідної ситуації на фронті. У кожного центру комплектування та соцпідтримки (військкомату) є план за кількістю спеціалістів, яких потрібно призвати.

Про це Liga.net розповів начальник управління штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України (ЗСУ) Роман Горбач.

"Зрозуміло, що оскільки Росія оголосила мобілізацію, кількість їхньої живої сили на фронті збільшуватиметься. Відповідно, наші графіки призову також змінюватимуться, але наскільки – наперед не можна сказати. Всі наші плани та завдання вже складаються з урахуванням мобілізації в Росії", - пояснив Горбач.

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На його думку, потреби в мобілізації усіх військовозобов’язаних чоловіків найближчим часом не буде.

"Теоретично може бути що завгодно. Але зараз, навпаки, ухвалюються закони про можливість звільнення окремих категорій людей, які мобілізувалися після 24 лютого. Наприклад, на звільнення тепер мають право батьки трьох або більше дітей. Тобто є тенденція не до збільшення категорій, які підлягають мобілізації, а навпаки, до зменшення", - додав начальник управління.

Горбач зазначив, що зараз у військомати приходить набагато менше добровольців, однак вони все одно є.

"Статистика про кількість добровольців не ведеться, але можу точно сказати, що деяким із них відмовляють. Хтось не підходить за станом здоров’я, хтось за законодавством не підлягає призову – наприклад, це юнаки до 27 років, які раніше не проходили службу", - сказав він.

Горбач пояснив, що в Україні зараз мобілізують "найбільш підготовлені категорії громадян, які вже проходили військову службу". Наразі дефіциту серед спеціальностей немає. За його словами, тих, хто не проходив службу, але був мобілізований, відправляють до навчальний центрів первинної підготовки. Там вони проходять місяць підготовки.

"Місяць готують на прості спеціальності – наприклад, стрільців. Якщо потрібно навчити людину на навідника або командира бойової машини, то до місяця додаються ще два тижні чи більше. А щоб отримати висококваліфіковану спеціальність – як-то оператор дронів – потрібно навчатися кілька місяців", - додав посадовець.

Всіх цих спеціалістів постійно готують в потрібній кількості, оскільки цей процес не зупиняється.

"Різниця нашої мобілізації від мобілізації в Росії в тому, що в нас люди тільки навчаються понад місяць, а у них 21 вересня людину призвали, а 10 жовтня вона вже повернулася додому в поліетиленовому пакеті", – підсумував Горбач.

Мобілізація в Україні

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалась повномасштабна війна з Російською Федерацією. Того ж дня в країні оголосили мобілізацію.

У Міноборони розповіли, що мобілізація в Україні триватиме стільки, скільки необхідно, щоб доукомлектувати всі необхідні підрозділи.

Наразі військовозобов'язані в Україні мають законну можливість відмовитися від отримання повістки. Це можна зробити в декількох випадках.

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