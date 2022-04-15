Цим рішенням намагаються запобігти браку кваліфікованих робітників.

Верховна Рада України звільнила від призову під час мобілізації студентів та викладачів закладів професійно-технічної освіти.

Про це повідомляють у Міністерстві освіти та науки України.

Таким чином у країні хочуть запобігти зриву навчального процесу у закладах професійної освіти та посприяти наповненню ринку праці кваліфікованими робітниками: будівельниками, електриками, машиністами, токарями, сантехніками тощо.

Передбачається, що під час та після війни ринок праці гостро відчуватиме потребу у фахівцях робітничих професій.

"Брак кваліфікованих робітників може стати перешкодою у якнайшвидшій відбудові економіки та країни в цілому, тому безперервна підготовка робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти має надзвичайно важливе значення", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський скасував весняний призов на строкову військову службу..

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