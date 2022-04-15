Верховна Рада України звільнила від призову під час мобілізації студентів та викладачів закладів професійно-технічної освіти.
Про це повідомляють у Міністерстві освіти та науки України.
Таким чином у країні хочуть запобігти зриву навчального процесу у закладах професійної освіти та посприяти наповненню ринку праці кваліфікованими робітниками: будівельниками, електриками, машиністами, токарями, сантехніками тощо.
Передбачається, що під час та після війни ринок праці гостро відчуватиме потребу у фахівцях робітничих професій.
"Брак кваліфікованих робітників може стати перешкодою у якнайшвидшій відбудові економіки та країни в цілому, тому безперервна підготовка робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти має надзвичайно важливе значення", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський скасував весняний призов на строкову військову службу..